«فلكية جدة» ترصد قمر شوال في تربيعه الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد قمر شوال أمس في طور التربيع الأول بسماء الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن قمر التربيع الأول أشرق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، ووثل لحظة التربيع الأول عند 10:13 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، ويظل مشاهدا إلى أن غرب بعد منتصف الليل.

وعد أبوزاهرة فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، نظرا لتداخل الضوء والظلال، مما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.