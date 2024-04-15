شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بمروجي مخدرات في الرياض وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، لاتخاذهما وحدة سكنية وكرا لترويج 13,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن، لترويجه 71 كجم من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 160 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 175 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.