صندوق الوقف الصحي يتكفل بعلاج 7300 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكفل صندوق الوقف الصحي بعلاج 7300 حالة منذ إطلاق منصة «شفاء».

وأعلن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، عن استمرار العطاء الخيري في منصة «شفاء» التابعة لإحدى مبادراته «صندوق الوقف الصحي»، والتي لاقت أصداءها داخل المجتمع من خلال إشراك المجتمع والجمعيات الصحية الأهلية في تخفيف معاناة المرضى وعلاجهم، ممن ليست لديهم أهلية التكفل بالعلاج داخل المملكة؛ عبر إيجاد قناة سلسة وموثوقة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم.

وبلغ عدد الحالات التي تم التكفل بعلاجها منذ إطلاق منصة «شفاء»، نحو 7300 حالة مستفيدة، إضافة إلى تغطية 15 مرضا نوعيا مختلفا عبر المنصة.

من جهة أخرى أكد البرنامج أن مبادرة «مركز التطوع الصحي»، سجلت ما يزيد على 500 ألف متطوع مسجل بمنصة التطوع الصحي، حيث طرحت 32 ألف فرصة تطوعية، استفاد منها ما يزيد على 100 مليون مستفيد.

وتأتي المبادرة تلبية لاحتياج المجتمع في إدارة التطوع الصحي، وتأهيل المتطوعين وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتحفيزا للعطاء الخيري الصحي بالمملكة.

وأكد البرنامج أن تسجيل هذه الأرقام يجسد سعي المجتمع الدؤوب بجميع أقطابه في ميادين الخير، بجانب الاهتمام الذي توليه رؤية المملكة 2030 لرحلة التحول الصحي، وترسيخ مبادئ البذل والعطاء للوصول إلى مجتمع حيوي يعيش أفراده الأصحاء بحياة عامرة وصحية.

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