شكرا لقرائتكم خبر معالجة 1342 بلاغا للتشوهات البصرية بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعالج أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عناصر التشوه البصري، وتحسين المظهر الحضري في المنطقة ومحافظاتها، وذلك ضمن أعمالها الميدانية.
وأوضح مساعد أمين المنطقة لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن أعمال معالجة التشوهات البصرية خلال الأسبوع الماضي بلغت 1342 بلاغا، شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري من خلال معالجة 373 موقعا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 478 من أعمدة الإنارة ، و25 بلاغا للمياه والمستنقعات، ونظافة 233 من الأماكن العامة، ومعالجة 124 موقعا للحيوانات والحشرات، ليتم إنجاز ما نسبته 99 من البلاغات، وتحقيق رضا للمستفيدين تجاوز 94 %.
كما أكد آل علي، أن الأمانة تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة 1342 بلاغا للتشوهات البصرية بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.