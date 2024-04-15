شكرا لقرائتكم خبر معالجة 1342 بلاغا للتشوهات البصرية بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعالج أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عناصر ‏التشوه البصري، وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها، وذلك ضمن أعمالها الميدانية.

وأوضح مساعد أمين المنطقة لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن أعمال معالجة التشوهات البصرية خلال الأسبوع الماضي بلغت 1342 بلاغا، شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري ‏من خلال معالجة 373 موقعا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 478 من أعمدة الإنارة ، و25 بلاغا للمياه والمستنقعات، ونظافة 233 من الأماكن العامة، ومعالجة 124 موقعا للحيوانات والحشرات، ليتم إنجاز ما نسبته 99 من البلاغات، وتحقيق رضا للمستفيدين تجاوز 94 %.

كما أكد آل علي، أن الأمانة تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.