تراند اليوم : بالفيديو: متحدث التجارة يكشف عقوبة المنشأة التي تنظم مسابقة دون تصريح.. ويوضح 4 شروط للحصول على الترخيص

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن تنظيم مسابقة بدون تصريح يعتبر مخالفة قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات أو غرامة مالية مليون ريال أو العقوبتان معًا.

الغش التجاري

وقال الحسين خلال مداخلة مع برنامج الشارع السعودي على قناة الإخبارية:" تنظيم المسابقات التجارية يندرج ضمن المادة 19 في نظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية الخاصة به".

الترخيص

وأضاف:" جاء في المادة أنه لا يجوز لأي منشأة تجارية تنظيم مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي حال حدوث ذلك دون ترخيص تعد مخالفة للنظام، ونصت عقوبتها على السجن لمدة 3 سنوات والغرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً حسب ما تحدده المحكمة".

مخالفات

وتابع:" في الفترة الماضية لاحظت الوزارة وجود عدد من الممارسات، منها وضع الهدايا لتمرير المنتجات، وتتمثل المخالفات في اشتراط الشراء للاشتراك في المسابقة، وعدم تحديد موعد لنهاية المسابقة، ادعاء بعض المنشآت بالحصول على ترخيص من الوزارة من أجل المسابقة".

الشروط

وأشار إلى عدد من الشروط الأساسية التي تجعل المنشأة مؤهلة للحصول على ترخيص، ومنها عدم إلزام المستهلك بالشراء كشرط للاشتراك، تسليم الجائزة في مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ فرز النتائج، ولا بد من توضيح تاريخ بداية المسابقة وتاريخ انتهائها وتاريخ تسليم الجوائز، وكذلك التصريح بالجوائز المقدمة".