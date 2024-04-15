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تراند اليوم : بالفيديو.. "قانوني" يكشف عن العقوبة المتوقعة على "حمدالله" بعدما اشتبك مع مشجع

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني فهد القحيز، عن العقوبة المتوقعة بحق لاعب الاتحاد حمد الله، بعدما أثار الجماهير واشتبك مع مشجع بعد نهاية مباراة الاتحاد والهلال.

وقال خلال لقاء مع برنامج "المنتصف" المذاع على قناة الإخبارية:" حمدالله ارتكب مخالفة إثارة الجماهير، لأنه وصل إلى السياج واقترب من مدرجات الجماهير"، مشيرا إلى أن العقوبة تكون الإيقاف مباراة واحدة مع غرامة مالية تقدر ب 10 آلاف ريال.

وتابع:"المخالفة الأعظم كانت من المشجع، لأنه كان معه عصا حديدية"، مضيفا أن اللائحة تنص على أنه إذا سلم اللاعب للأمن لا يطبق على النادي عقوبات رياضية، ولا يتحملها النادي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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