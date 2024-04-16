شكرا لقرائتكم خبر خدمات جديدة ونطاقات مستحدثة لدعم منظومة العمرة والزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لاستحداث طيف واسع من الخدمات والنطاقات والفرص لدعم منظومة العمرة والزيارة، أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى من منتدى العمرة والزيارة، المقرر إقامته في المدينة المنورة، الاثنين القادم، تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، حيث سيستعرض المنتدى الخدمات التي تقدمها المنظومة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي منتدى العمرة والزيارة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين أكبر عدد من المعتمرين والزوار لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والحصول على أفضل تجربة عمرة وزيارة في هذا الإطار.

يُقام المنتدى بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص مثل: شركات ووكالات السفر والعمرة والسياحة، والمشغلين والمبتكرين من مقدمي خدمات التأمين والرعاية الصحية والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية، وشركات التقنية والاتصالات والبناء والتطوير العقاري والتموين والإعاشة، علاوة على مشاركة المؤسسات المالية وشركات التأمين.

ومن المُقرر أن يتناول المنتدى الفرص الواعدة في قطاع العمرة والزيارة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

فيما سيتم التركيز على نوعية المشاريع والخدمات والمنتجات التي من شأنها تلبية الطلب وإحداث نقلة في تجربة ضيف الرحمن، بما يتوافق مع توجيهات القيادة، الساعية إلى تسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

ويعد المنتدى وفعالياته المصاحبة فرصة لمقدمي الخدمات ومسؤولي الشركات المختلفة، للتعرف على الجهود التي تقودها المملكة للقيام بواجب وشرف خدمة ضيوف الرحمن، واستعراض قدرات قطاع الأعمال، والابتكار في دعم أعمال المنظومة باستحداث طيف واسع من الخدمات والأعمال والمشاريع، التي تتوافق مع الهدف من إقامة المنتدى.

وستعلن وزارة الحج والعمرة خلال المنتدى فرصا جديدة ونطاقات عمل مستحدثة، إذ سيتم توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات، لتجويد الخدمة وتيسير رحلة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع الإسلامية والتاريخية والأثرية والإثرائية.

أبرز أهداف المنتدى