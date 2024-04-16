شكرا لقرائتكم خبر خدمات جديدة ونطاقات مستحدثة لدعم منظومة العمرة والزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي منتدى العمرة والزيارة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين أكبر عدد من المعتمرين والزوار لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والحصول على أفضل تجربة عمرة وزيارة في هذا الإطار.
يُقام المنتدى بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص مثل: شركات ووكالات السفر والعمرة والسياحة، والمشغلين والمبتكرين من مقدمي خدمات التأمين والرعاية الصحية والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية، وشركات التقنية والاتصالات والبناء والتطوير العقاري والتموين والإعاشة، علاوة على مشاركة المؤسسات المالية وشركات التأمين.
ومن المُقرر أن يتناول المنتدى الفرص الواعدة في قطاع العمرة والزيارة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن.
فيما سيتم التركيز على نوعية المشاريع والخدمات والمنتجات التي من شأنها تلبية الطلب وإحداث نقلة في تجربة ضيف الرحمن، بما يتوافق مع توجيهات القيادة، الساعية إلى تسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.
ويعد المنتدى وفعالياته المصاحبة فرصة لمقدمي الخدمات ومسؤولي الشركات المختلفة، للتعرف على الجهود التي تقودها المملكة للقيام بواجب وشرف خدمة ضيوف الرحمن، واستعراض قدرات قطاع الأعمال، والابتكار في دعم أعمال المنظومة باستحداث طيف واسع من الخدمات والأعمال والمشاريع، التي تتوافق مع الهدف من إقامة المنتدى.
وستعلن وزارة الحج والعمرة خلال المنتدى فرصا جديدة ونطاقات عمل مستحدثة، إذ سيتم توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات، لتجويد الخدمة وتيسير رحلة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع الإسلامية والتاريخية والأثرية والإثرائية.
أبرز أهداف المنتدى
- الحصول على أفضل تجربة عمرة وزيارة.
- الفرص الواعدة في قطاع العمرة والزيارة.
- التركيز على نوعية المشاريع والخدمات.
- إحداث نقلة في تجربة ضيف الرحمن.
- التعرف على الجهود التي تقودها المملكة.
- استعراض قدرات قطاع الأعمال والابتكار.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات جديدة ونطاقات مستحدثة لدعم منظومة العمرة والزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.