القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات

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وكان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر.
ووقف على جاهزية العناصر البشرية، واستعرض المعدات المشاركة، واستمع إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات والتحضيرات للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.
كما التقى المشاركين وحثهم على بذل الجهد، والاستفادة الكاملة من التمرين، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة قواتنا الجوية، والعمل على المحافظة على تميزها في جميع المحافل، مشددا على الحرص على سلامة التنفيذ.
وأكد قائد القوات الجوية، أن التمرين الجوي المختلط «علَم الصحراء» يعد من التمارين المهمة في المنطقة، مشيرا إلى أن القوات الجوية ستشارك في التمرين بمنظومة «ف - 15 إس أي» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إذ تهدف من هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع القوات المشاركة.
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