إغلاق 100 منشأة ورصد 8 آلاف مخالفة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية التي نفذتها أمانة منطقة الرياض خلال رمضان، بالتعاون مع الجهات المعنية، عن رصد 8,668 مخالفة، وإغلاق 100 منشأة، نتيجة 1439 زيارة للفرق الميدانية التابعة للأمانة. وأصدرت الأمانة شهادات صحية للعاملين في الأنشطة ذات العلاقة، تجاوزت 7763 شهادة، وأجرت الفحوص المخبرية لنحو3 آلاف عينة لضمان السلامة الغذائية. كما سيرت 250 مركبة لرش المبيدات وفق مسارات محددة مسبقا، وزيارة 19.578 موقعا للاستقصاء وقياس الكثافة الحشرية. وأسهمت جهود الجهات المختلفة في مباشرة 6 منازل شعبية استخدمتها العمالة المخالفة مستودعات لأجهزة الإنارة، وتخزين مستلزمات المكيفات، ومستودع لتخزين الدهانات.

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