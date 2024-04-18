استكشاف موهوبي الخط العربي بجامعة طيبة

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وأوضحت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة أن مسابقة الخط العربي تعني بهذا الفن بوصفه أحد فنون الكتابة والتصميم باللغة العربية، بهدف تشجيع وتنمية وإبراز مهارات الطلبة للكتابة بالخط العربي واختارت عبارة «المدينة المنورة: مدينة الإسلام الأولى، ومنبع الحضارة» لتدوينها بالخط العربي ضمن مشاركات الطلاب والطالبات في المسابقة.
وبينت أن مسابقة القصة القصيرة تهدف إلى تنمية وتحفيز الطلبة في مجال كتابة القصة القصيرة عبر تضمينها أحداثا واقعية أو خيالية من نسج المشاركين، داعية الطلبة إلى تقديم مشاركاتهم قبل الـ12 من شوال الحالي.
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