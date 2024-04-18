شكرا لمتابعة خبر عن العثور على شاب فقد في الربع الخالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ عن العثور على شاب إماراتي كان قد فقد في وقت سابق في الربع الخالي.

وجاء العثور على الشاب زايد فطيس المنصوري بعد جهود متواصلة للبحث عنه من قبل جمعيتي جمعية عون للبحث والإنقاذ وجمعية الأفلاج للإنقاذ، وعددا من المتطوعون.

وأكدت جمعية عون أن الشاب زايد فطيس المنصوري لا يزال حي، وهو بصحة جيدة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في البحث عنه.

يذكر أن الشاب زايد فطيس المنصوري فُقد يوم الثلاثاء الماضي، وذلك أثناء ذهابه بسيارته لتفقد إبل والده في الربع الخالي.