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تراند اليوم : شاهد.. لفافة صلب تسحق عامل فلسطيني داخل مصنع في إسرائيل

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو وفاة عامل فلسطيني داخل مصنع في إسرائيل بعدما سحقته لفافة من الصلب.

وأظهر الفيديو لفافة ضخمة من الصلب تتدحرج داخل المصنع، وأثناء محاولة العامل إيقافها دهسته.

وأعلن المسعفون وفاة العامل الفلسطيني في مكان الحادث.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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