الأسر المنتجة تقدّم أشهى الأكلات الشعبية لزوار مهرجان محمية الملك سلمان

من أيادي الأسر المنتجة المشاركة، تذوق زوار مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية المقام بالمركز الحضاري في محافظة القريات، المأكولات الشعبية على أصولها.حيث شهدت أركان الأسر المنتجة توافد الشباب والعائلات لتناول أشهى المأكولات الشعبية من مختلف مناطق المملكة. وتشارك في المهرجان 14 أسرة منتجة بمعروضات متنوعة، تشمل المشروبات والمأكولات الشعبية ومنتجات الخوص، والسدو، والنحاس والأزياء والفرش والعطور والصابون وغيرها.وقال فهد الناشري، أحد زوار المهرجان، إن حضور المأكولات الشعبية في مثل هذه المهرجانات يعزز الارتباط بالموروث الذي يمثل المطبخ السعودي التقليدي أحد عناصره، فضلاً عن المنتجات الأخرى في أركان الأسر المنتجة التي يضفي معظمها لمسة تراثية متميزة على الفعاليات.