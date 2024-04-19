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تراند اليوم : مسؤول أميركي: صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في أصفهان وسط إيران _فيديو

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صحيفة الخليج 365: صرح مسؤول أمريكي، بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق، وفق محطة "إيه.بي.سي نيوز" الإخبارية.

وقال مسؤولون أمريكيون، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران، ولم يتمكن هؤلاء المسؤولون من تأكيد التقارير عن هجمات على العراق وسوريا، وفق قناة "ABC" الأميركية.

ولفتت صحيفة إيران إنترناشونال إلى سماع عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

وأفادت التقارير الإعلامية بسماع سكان منطقة زردنجان في أصفهان أصوات عدة انفجارات في الساعة 4:30 صباحًا، بالقرب من المنشأة النووية، حيث حاولت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجوم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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