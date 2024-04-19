تراند اليوم : الخامسة عالميا.. الصحة تعلن توفير لقاح الفايروس التنفسي المخلوي لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في السعودية

صحيفة الخليج 365: أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن بدء توفير لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في السعودية.

وقال الدكتور عسيري في تغريدة بحسابه في منصة إكس أنه يجب التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مضيفا أن الفايروس سبب مهم لالتهابات الجهاز التنفسي، ويزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ.

وتابع: هذا الفايروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر وسبب رئيسي في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن ويتوقع أن يحدث اللقاح فارقاً عظيماً في العبء المرضي من هذا الفايروس العنيد.

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على تغريدة نشرها في يناير الماضي قال فيها أن السعودية ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ 65 سنة وأكبر.