شكرا لمتابعة خبر عن موظف بمطار الملك خالد يعثر على خاتم ثمين لامرأة متزوجة منذ 10 سنوات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في حادثة لافتة للأنظار ، استطاع موظف في مطار الملك خالد الدولي ، العثور على خاتم بقيمة 30 ألف ريال تعود ملكيته لامرأة متزوجة منذ 10 سنوات .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، لحظة عثور الموظف على الخاتم الثمين بين الكراسي في صالة المطار ، وخشي الموظف أن يلقيه أحد عمال النظافة وسط القمامة بالخطأ ، لذلك قرر اصطحاب الخاتم وتسليمه لقسم الأمانات بالمطار .

وأوضح الموظف خلال الفيديو أن الخاتم يحمل قيمة عاطفية كبيرة لصاحبته ، حيث كان مكتوباً عليه اسم الزوجين وتاريخ زواجهما منذ عقد من الزمان .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير ، وعلق أحدهم قائلاً : ” كفو الله يكثر من أمثالك ” ، بينما قال آخر : ” يستاهل التكريم لأمانته والله ” .