تراند اليوم : شاهد.. امرأة من أصول أفريقية تطلق النار على أخرى وترديها قتيلة في مدينة سياتل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة قتل امرأة سوداء من أصول إفريقية لأخرى بيضاء في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر الفيديو المرأة القاتلة وهي ممسكة بسلاح ناري "مسدس" وتجبر الأخرى على التحرك لمكان ما خارج المنزل على ما يبدو ثم تقتلها بعدة رصاصات وتركلها بقدمها عدة مرات وهي ملقاه على الأرض.

ووثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الجريمة التي حدثت الشهر الماضي، وبحسب مصادر لم تعقد جلسة للمحكمة حتى الآن ووسائل الإعلام لم تتحدث عن الجريمة.