تراند اليوم : شاهد .. مزاد على 485 قوطي بيبسي قديمة ينتهي ببيعها بمبلغ مفاجئ

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لحظة بيع 485 قوطي بيبسي قديمة في حراج بمبلغ 10600 ريال.

وأظهر علب البيبسي القديمة في الكراتين وأحد الأشخاص يحرج عليها وسط تساؤلات وإقبال من المتسوقين.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المتابعين على الفيديو بقوله: على كذا بروح أفتش الصندوق حق جدتي القديم يمكن احصل شي ينباع وقديم دام الوضع صار غير طبيعي.

وأضاف آخر: سبحان الله أشياء كثيرة عندما تباع بوقتها رخيصة ولكن مع مرور الزمن يرفع قيمتها، فالقيمة هنا ليست بالعلبة ذاتها ولكن لبقائها لهذا الوقت.