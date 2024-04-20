القبض على مواطِنَيْن لترويجهما المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص



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