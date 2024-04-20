تراند اليوم : بالفيديو.. "مستثمر" يكشف عن تكلفة إنشاء معمل استزراع سمكي.. والأرباح التي يمكن تحقيقها خلال عام

صحيفة الخليج 365: كشف أحمد الحربي، مؤسس ومالك مشروع استزراع سمكي، عن القيمة المقربة لإنشاء معمل استزراع سمكي، والأرباح التي يمكن تحقيقها خلال عام.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: "القيمة المقربة لإنشاء معمل استزراع سمكي 300 ألف ريال، والدخل المتوقع يتراوح من 120 إلى 180 ألف ريال خلال عام".

وأشار إلى أن تحقيق الأرباح يعتمد على العمل والخبرة، وخلال عام أو عامين يستطيع المستثمر أن يستعيد رأس ماله.

ولفت إلى أن آخر إحصائية تشير إلى أن نسبة الاكتفاء وصلت 48% فقط، وهذا يعطي مجال لاستقبال مستثمرين جدد.