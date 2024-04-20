شكرا لمتابعة خبر عن تجمع مكة الصحي يحقق انجاز سعودي عالمي في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بانجاز سعودي عالمي يضاف إلى إنجازات المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والعالمية حقق تجمع مكة المكرمة الصحي على جوائز ذهبية وفضية في جميع الاختراعات الخمسة المشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته “49” بمدينة “جنيف” برعاية دولة سويسرا والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، خلال الفترة 17 – 21 أبريل 2024 .

وشارك تجمع مكة المكرمة الصحي بخمس اختراعات ستسهم في تحسين الطرق العلاجية للمرضى بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى العالم حيث فاز اختراع علاج الخلع المتكرر لمفصل الكتف للدكتور توفيق سراج على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف وحصل اختراع إستخدام تقنية النانو لنقل العلاج الكيماوي الى الخلايا السرطانية للدكتورة مريم تركستاني على الميدالية الذهبية وحصل اختراع الثلاجة الذكية لبنوك الدم للأستاذة إبتسام كريري على الميدالية الفضية وحصل اختراع الجهاز التنفسي الذكي للدكتور احمد الشريف على الميدالية الفضية وحصل اختراع سترة الغطاء المرن لحفظ خصوصية المريض للدكتور أحمد الذبياني على الميدالية البرونزية.

ويأتي هذا الإنجاز وفق الدعم اللامحدود الذي تحظى به منظومة الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتوجيهات معالي وزير الصحة لتحقيق أهداف برنامج التحول الصحي.

الجدير بالذكر أن معرض جنيف الدولي للاختراعات يعد من أكبر المعارض والمسابقات للاختراعات في العالم، ويشهد إقبالا كبيرا ومشاركات واسعة واهتمام عالي من المهتمين في مختلف مجالات الابتكار والابحاث والاختراعات على مستوى العالم.