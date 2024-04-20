شكرا لمتابعة خبر عن والد الطفلة لارين يكشف تفاصيل سقوطها على الطريق الدائري في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف والد الطفلة لارين الزبير عن سبب سقوط طفلته من السيارة خلال سيره على الطريق الدائري في الرياض.

وقال والد لارين “كنا في طريق العودة من العزيزية بالرياض، ومعي زوجتي وزوجة أخي وأطفالي وأولاد أخي، وفي غفلة قام أحد الأطفال بفتح باب السيارة، ما أدى إلى سقوط ابنتي “لارين” ذات العامين، وعندما شعرت بفتح الباب، وقفت إلى جانب الطريق، وتفقدت الباب ولم أنتبه أن الطفلة سقطت من السيارة، ولم تنتبه زوجة شقيقي لسقوط الطفلة، وبعد أن قمت بتأمين الباب وتفقدها، وبعد مسيرة 20 متراً، فوجئتُ بعدم وجود الطفلة، وعدتُ بسرعة إلى الموقع”.

وأضاف والد الطفلة “كنت في موقف لا أحسد عليه، ولا أتمنى لأي أب أن يعيش هذه اللحظات، وعندما اقتربت من الموقع، فوجئت بالشاب طلال العنزي يطلب مني أن ألحق به للمستشفى، ولحقت به لأجد ابنتي تصرخ: بابا، ولله الحمد كانت الإصابات طفيفة في الرأس واليدين، وكان موقفاً صعباً وسط بكاء الأم والأطفال”، وفقا لما ذكره للعربية نت.

وتابع في حديثه قائلا: “الحمد لله، إصابتها غير خطيرة ونقلتها لأحد مستشفيات الرياض، وتم عمل فحوص للجروح الموجودة في رأسها ويديها، ولله الحمد الطفلة تلعب وتأكل، وتشرب، وأكرمني الله بنجاتها من الدهس ومن خطر الطريق”.

كما وجه الشكر إلى الشاب طلال العنزي، وكافة الشباب الذين نقلوا ابنته، وكانوا له ولها نعم المعين بعد الله، فكل كلمات الشكر لا تكفيهم.