شكرا لمتابعة خبر عن طيار يتمكن من توثيق ظاهرة نادرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد خلاب يسحر الأنظار، تمكن طيار من توثيق ظاهرة نادرة تسمى النفاثات العملاقة، Gigantic Jets.

وعلّق الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني على ذلك المقطع النادر، موضحًا كيفية حدوث تلك الظاهرة في العواصف الرعدية العملاقة.

وقال الجهني: “تحدث هذه النفاثات الكهربائية في العواصف الرعدية العملاقة، وتندفع بسرعات عالية من قمم السحب الرعدية مباشرة إلى الغلاف الجوي العلوي، وصولاً إلى الغلاف الأيوني”60 – 300كم”.