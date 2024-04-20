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طيار يتمكن من توثيق ظاهرة نادرة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد خلاب يسحر الأنظار، تمكن طيار من توثيق ظاهرة نادرة تسمى النفاثات العملاقة، Gigantic Jets.

وعلّق الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني على ذلك المقطع النادر، موضحًا كيفية حدوث تلك الظاهرة في العواصف الرعدية العملاقة.

وقال الجهني: “تحدث هذه النفاثات الكهربائية في العواصف الرعدية العملاقة، وتندفع بسرعات عالية من قمم السحب الرعدية مباشرة إلى الغلاف الجوي العلوي، وصولاً إلى الغلاف الأيوني”60 – 300كم”.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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