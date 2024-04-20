تراند اليوم : "المرور" يكشف عن إجراءات تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75.. ولا يستفاد من التخفيض في حالتين

صحيفة الخليج 365: كشف المرور السعودي، عن إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).

​​​​​​وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه يحق للمخالف تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يوماً من إبلاغه بها، و 15 يوماً في حال عدم اعتراضه أو تقديم اعتراض وتم رفضه أو تعديل قيمة غرامة المخالفة.

وأضافت أن المخالف يمكنه طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يوم خلال فترة الـ 15 يوم.

وأشارت إلى تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى، ولا يستفاد من التخفيض إذا مر 45 يوماً ولم يتم رفع طلب التمديد، أو انتهاء أول 30 يوم من مهلة طلب التمديد المقررة بـ 90 يوم.