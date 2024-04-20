تراند اليوم : " اخترق المجال الجوي ولم ترصده الرادارات".. صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة بشأن السلاح الذي استخدمته إسرائيل للهجوم على إيران

صحيفة الخليج 365: قال مسؤولون غربيون أن السلاح الذي استهدفت به إسرائيل الدفاعات الجوية لموقع نطنز النووي الإيراني، كان يحمل تكنولوجيا مكنته من الإفلات من الرادارات الإيرانية. حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

تجاوز أنظمة الدفاع الإيرانية

وأشاروا إلى أن الضربة "كانت تهدف إلى إيصال رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل يمكنها تجاوز أنظمة الدفاع الإيرانية دون رصدها، وشلها".

أضرار

وقال مسؤولان إيرانيان، أن السلاح الإسرائيلي أصاب نظاما مضادا للطائرات من طراز "إس-300" في قاعدة عسكرية في مقاطعة أصفهان.

اختراق

وأكد المسؤولان الإيرانيان أن الجيش الإيراني لم يكتشف عمليات اختراق لمجاله الجوي يوم الجمعة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات.

السلاح

ولم يكن واضحا ما هو نوع السلاح الذي استهدف نظام الدفاع الجوي الإيراني، فيما

أكد ثلاثة مسؤولين غربيين ومسؤولان إيرانيان يوم الجمعة أن إسرائيل استخدمت طائرات مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل أطلق من طائرة حربية.