- 1/2
- 2/2
كشف المرور السعودي عن التفاصيل الكاملة لإجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها، وذلك وفقًا للمادة (75) من نظام المرور.
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه يحق للمخالف تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، و 15 يومًا في حال عدم اعتراضه أو تقديم اعتراض وتم رفضه أو تعديل قيمة غرامة المخالفة.
كما أشار المرور إلى أنه يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا خلال فترة الـ 15 يوم المذكورة. وأضاف أنه سيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من الحد الأدنى، شريطة أن يتم رفع طلب التمديد خلال 45 يوماً.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المرور السعودي لتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين وتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور السعودي يُفَصِّل آليات تسديد المخالفات وتقديم الاعتراضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.