غدا.. فتح إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

تبدأ يوم غد الأحد إدارات التعليم بفتح إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج "نور" وتسجيل رغباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة التي تستمر حتى الخميس المقبل، مع التأكد من صحة البيانات قبل إعلان النتيجة، موضحة أن مدة الاعتراض على النقل 3 أيام من تاريخ إعلان الحركة.



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