شكرا لمتابعة خبر عن المسند: صيف العام الحالي سيكون أشد حرارة من 2023 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير الطقس، عبدالله المسند، أن يكون الصيف العام الحالي أشد حرارة من العام الماضي، وقد تسجل أرقام قياسية.

وكان فصل الصيف الماضي قد شهد أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لأن الانهيار المناخي قد بدأ.

وأشارت التقديرات إلى أن درجات الحرارة في أغسطس زادت 1.5 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900.

وأكدت التقديرات أن يوليو 2023 أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق، وصار أغسطس الثاني من حيث درجات الحرارة.