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ضبط 14,672 مخالفا وإحالة 52,073 لبعثاتهم الدبلوماسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 14,672 مخالفا وإحالة 52,073 لبعثاتهم الدبلوماسية، وترحيل 8766، خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2024.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

  • 33 % منهم يمنيو الجنسية.
  • 64 % إثيوبيو الجنسية.
  • 3 % جنسيات أخرى.
  • 37 شخصا حاولوا الخروج.
  • 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل.
  • 14,672 إجمالي عدد المخالفين
  • 9479 مخالفا لنظام الإقامة.
  • 3763 مخالفا لنظام أمن الحدود
  • 1430 مخالفا لنظام العمل
  • 996 حاولوا عبور الحدود

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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