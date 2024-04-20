شكرا لقرائتكم خبر 3 اختراعات للجامعة السعودية الالكترونية بمعرض جنيف الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الجامعة السعودية الالكترونية في جناح الاختراعات السعودية المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ49، الذي يقام خلال الفترة من 17 - 21 أبريل الحالي، بمشاركة 26 جامعة سعودية حكومية.

وأوضحت عميدة الدراسيات العليا والبحث والابتكار بالجامعة الدكتورة نسرين سعدي أن المشاركة تشمل 3 اختراعات من منسوبيها تبرز دور الجامعة في التفاعل العلمي مع المجتمع الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على مشاركة الجهات الأخرى في مجال البحث مجال البحث والابتكار.

ويأتي ذلك ضمن جهود الجامعة لمواصلة العمل على تطوير البحث العلمي، وتفعيل دوره في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وفق خطة تطوير منظومة البحث والابتكار، من أجل تحقيق مخرجات ابتكارية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.