شكرا لقرائتكم خبر %80 من السعوديين يرون الحياة أسهل مع الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يعد الذكاء الاصطناعي أحد أسرع التقنيات نمواً في العالم اليوم يرى أن %80 من السعوديين أن المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تجعل الحياة أسهل وذلك بحسب بحث أعدته شركة أبحاث السوق إبسوس حول اختلاف المواقف تجاه الذكاء الاصطناعي عبر قياس نسبة الموافقة على بعض العبارات بحسب الدولة.

واستندت بيانات البحث على استطلاع الرأي من 28 دولة واشتمل على أكثر من 19 ألف شخص بين سن 18 و 74 عاما والذي أجري قبل الانتشار الكبير مؤخراً لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ( تشات جي بي تي) ومع ذلك فإن مايزال يعد أساسا لكيفية رؤية الاشخاص لهذه التقنية السريعة.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية استنتاج أن السكان الأكثر ثراء هم الأكثر تشككا بشأن المنتجات والخدمات التي تستخدم التكنولوجيا وفقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد في الدراسة.