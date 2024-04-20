تحضير وتذوق الأطباق والحلوى الوطنية بغابة سقام في نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات المعرض المتنقل عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية في محطته العاشرة، والذي تنظمه هيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة، على مدى 5 أيام، بمتنزه الملك فهد الوطني بغابة سقام بنجران، حضورا لافتا من قاطني المنطقة وزائريها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات المعرض المتنقل عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية في محطته العاشرة، والذي تنظمه هيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة، على مدى 5 أيام، بمتنزه الملك فهد الوطني بغابة سقام بنجران، حضورا لافتا من قاطني المنطقة وزائريها. وقدمت الجولة شرحا عمليا عن الأطباق الوطنية الرئيسة الجريش وحلوى المقشوش، شملت عروضا للطهي وتحضير الأطباق وتذوقها. ويأتي المعرض المتنقل في إطار تعريف أفراد المجتمع بالأطباق الوطنية الرئيسية، حيث يعد الجريش أحد الأطباق الوطنية للمملكة، ويأتي مسماه من استخدام حبوب القمح أو الحنطة المجروشة -المطحونة طحنا خشنا أو المدقوقة دقا غير ناعم وليست المطحونة كليا - ويصنع الجريش من حبوب القمح القاسي الكاملة (الصحيحة) المقشرة غير المسلوقة، وذلك بنقع الجريش من الليل، وبعدها يتم طبخ البصل في الشحم (الودك)، ويضاف له الجريش، ويضاف المرق أو الماء حال عدم توفره، ومن ثم يقفل القدر المعد للطهي ويترك على النار لمدة ساعتين، ومن ثم يضاف عليه اللبن والكمون لإعطائه النكهة والمذاق المناسب، وبعدها يتم تقديمه على مائدة الطعام. من أهداف معرض الطبق الوطني: الوصول لمختلف شرائح المجتمع.

تعريف مختلف شرائح المجتمع بالأطباق الوطنية.

ارتباط الأطباق الوثيق بهوية المملكة عبر التاريخ.

تعزيز الوعي بالتراث المحلي.

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