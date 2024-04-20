تتويج الفائزين بجوائز المهرجان السينمائي الخليجي في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن فرحان، اختتمت في الرياض الدورة الرابعة من المهرجان السينمائي الخليجي، المنظم من هيئة الأفلام، وشهد حضورا لأسماء فنية وسينمائية بارزة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله القحطاني، أن المهرجان يجسد الالتزام المشترك بدعم قطاع الأفلام في المنطقة، ومد جسور للتعاون السينمائي بين دول الخليج.

وتوج الحفل الختامي الفائزين بجوائز المهرجان، المرشحة من لجنة التحكيم برئاسة إبراهيم الحساوي من المملكة، وعضوية: بسام الذوادي من البحرين، وروضة آل ثاني من قطر، وخالد أمين من الكويت، ونجوم الغانم من الإمارات، وإبراهيم الزدجالي من عمان.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز فيلم «هجان» بجائزة أفضل فيلم طويل، وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم «غيوم»، وجائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم «سباحة 62»، وحصل على جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو الدكتور زياد الحسيني عن فيلم «شيابني هني»، وحصل على جائزة أفضل ممثل «عمر العطوي» عن فيلم «هجان»، فيما حصلت على جائزة أفضل ممثلة «مريم زيمان» عن فيلم «ماي ورد»، وذهبت جائزة أفضل تصوير للمصور «جيري فاسبندر» عن فيلم «هجان»، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصيلة لخالد الكمّار عن فيلم «حوجن».