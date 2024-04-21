تراند اليوم : بالفيديو.. باحث سعودي : بعض مؤلفات "عبد الله النفيسي " تصدر عن دور نشر وهمية وتتضمن خدعة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث السعودي علي العميم ، خلال لقاء في برنامج "سجال" ، عن إصدار دار نشر وهمية لمؤلفات " عبدالله النفيسي" .

وقال العميم خلال اللقاء : هناك أمر متعلق بكتاب اسمه " الكويت الرأي الآخر " حيث مكتوب أن دار النشر " دار طه " بلندن، ووقتها بحثت عنها أثناء قيامي بدراسة عنه .

وتابع : وكان رقم الهاتف موجود ، فتكلمت ولم يكن يوجد شيء باسم هذا المكان ولم أعرف هي أي دار بلندن خاصة أنه كان كتاب عربي فدور النشر محدودة .

وأضاف : ثم طبع كتاب آخر وكان جدا متطرف اسمه " عندما يحكم الإسلام" وهذه العبارة التي استخدمها في العنوان مأخوذه من عبارات " سيد قطب " ، والنشر مكتوب دار طه أيضا، فهي دار غامضة ولا أعرف الجهة التي طبعته وقد تكون طبعت في بلد عربي .

واستطرد: وفيما يخص دار النشر " دار طه " لم أقرأ أي كتاب صادر عن دار طه ، وهذا جزء من غموض الدكتور عبدالله النفيسي.