تراند اليوم : شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على ستيني وترديه قتيلا بعد لقائه مع قاصرات

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق شرطة سياتل الأمريكية النار على رجل في الستينات من عمره ، داخل فندق لاجتماعه مع فتيات قاصرات .

وقالت إدارة شرطة سياتل (SPD) إن الرجل " 67 عامًا " كان يقابل فتاتين صغيرتين تبلغان من العمر 7 و11 عامًا ، داخل أحد الفنادق تحت الانطباع بأنه كان يلتقي بفتاتين صغيرتين . حسب صحيفة " نيويورك بوست" .

وعندما وصل المشتبه به إلى غرفة الفندق استقبله العديد من الضباط في فرقة العمل المعنية بجرائم الإنترنت ضد الأطفال في ولاية واشنطن والذين كانوا متخفيين وينتظرون اعتقاله.

وفور رؤيته لهم قام الرجل بإخراج المسدس الذي كان بحوزته ، ما دفع رجال الشرطة لإطلاق النار عليه .