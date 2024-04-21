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تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث الذبياني يكشف عن 5 أشياء لا تبررها للآخرين

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أشياء لا تبررها للآخرين.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": مستوى تعليمك، ومظهرك، وعلاقتك بربك، ووقتك الخاص، واختياراتك في الحياة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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