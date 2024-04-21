2103 قضايا تعديات على الأراضي وعسير تتصدر

وسجلت أمانة منطقة حائل 152 قضية، ثم أمانة منطقة الرياض 132 قضية، وسجلت أمانة محافظة جدة 74 قضية، وأمانة منطقة جازان 56 قضية، فيما سجلت محافظة الأحساء 54 قضية، وأمانة منطقة الباحة 26 قضية، وأمانة مكة المكرمة 17 قضية، وأمانة منطقة المدينة المنورة 9 قضايا.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن عدد قرارات بيع الأراضي الحكومية المتعدي عليها والمحكوم بدفع قيمتها بلغت 440 قرارًا، تصدرتها أمانة منطقة الرياض بـ204 قرارات، تلتها أمانة منطقة نجران 127 قرارًا، وسجلت أمانة منطقة حائل 36 قرارًا، وبلغ عدد القرارات من أمانة محافظة الطائف 31 قرارًا، وأمانة منطقة الجوف 22 قرارًا، وأمانة منطقة عسير 12 قرارًا، وأمانة محافظة جدة 4 قرارات، وأخيرًا أمانة منطقة القصيم بقرار واحد.
مساحة التعديات
1- عسير
2,199.387.00م2
2- الطائف
63,469.00م2
3- حائل
44,156,934.26م2
4- الرياض
664,387.00م2
5- جدة
77,908.57 م2
6- جازان
447,548.00م2
7- الاحساء
4,588,000.00م2
8- الباحة
107,095.90م2
9- مكة المكرمة
280,000.00م2
10- المدينة المنورة
8,600.00م2
11- القصيم
4,815,869.85م2
12- تبوك
76.00م2
13- الشرقية
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