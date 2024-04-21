تراند اليوم : بالفيديو.. باحث سعودي يروي قصة الكتاب الذي ألفه الكويتي "عبدالله النفيسي" و تسبب في فصله من عمله ومصادرة جواز سفره

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث السعودي علي العميم، عواقب غيرة عضو مجلس الأمة الكويتي السابق "عبدالله النفيسي" من كتاب المفكر الكويتي "محمد الرميحي".

وقال العميم خلال لقاء في برنامج "سجال" ، إن سبب تأليف "النفيسي" لكتاب "الكويت والرأي الآخر" هو غيرته من كتاب " الرميحي " عن الجزور الاجتماعية للديمقراطية في المجتمعات الخليجية عام77 بعد حل مجلس الأمة.

وأضاف العميم بأن كتاب " الرميحي" تضمن نقدا للحكومة الكويتية فغضبت منه، مشيرا إلى أن "النفيسي" غار منه فسأل "الرميحي" عما حدث له فرد الأخير: بأنه فقط تم مصادرة جواز سفره لمدة 3 أشهر وبعد الوساطات والشفاعات تم إرجاعه، فأجاب النفيسي بأنه يستطيع تحمل هذه المدة دون سفر.

وأوضح العميم بأن "النفيسي" زاد العيار في نقده للحكومة بكتابه فتفاجأ بعقوبة لم يتوقعها وهي "فصل من عمله، ومصادرة جوازه ، ومنع من الالتحاق بأي عمل حكومي لمدة 5 سنوات".