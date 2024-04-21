والد الطفلة لارين يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة سقوطها من سيارة أسرتها في الرياض.. وردة فعل والدتها عندما رأتها بالمستشفى

كشف والد الطفلة لارين الزبير عن تفاصيل جديدة حول الحادثة التي وقعت عندما سقطت الطفلة من السيارة أثناء سيرهم على الطريق الدائري في الرياض.

وصرح والد لارين قائلاً: “كنا في طريق العودة من العزيزية بالرياض، وكانت معي زوجتي وزوجة أخي وأطفالي وأولاد أخي. في لحظة غفلة، قام أحد الأطفال بفتح باب السيارة مما أدى إلى سقوط ابنتي “لارين” البالغة من العمر عامين. عندما شعرت بفتح الباب، توقفت على جانب الطريق وتأكدت من الباب، وللأسف لم أنتبه لسقوط الطفلة من السيارة، ولم ينتبه زوجة شقيقي أيضًا للحادثة”، وفقًا لما ذكرته “العربية نت”.

وأضاف: بعد أن أغلقت الباب وتأكدت من ذلك، وبعد مسافة قصيرة تقدمت، فوجئت بأن الطفلة لم تكن في المقعد. عدت بسرعة إلى الموقع وهناك وجدت الشاب طلال العنزي الذي طلب مني أن ننقلها إلى المستشفى. توجهت سريعًا معه ووجدت ابنتي تصرخ “بابا”، وكانت إصابتها طفيفة في الرأس واليدين. أشار إلى أن والدتها كانت تبكي عندما رأتها مصابة.

وتابع: إصابتها ليست خطيرة وتم نقلها إلى أحد مستشفيات الرياض. تم إجراء فحوص للجروح التي تعرضت لها في الرأس واليدين. حاليا، تلعب الطفلة وتتناول الطعام والشراب بشكل طبيعي.