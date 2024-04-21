تراند اليوم : "لو طلعنا نموت زي السمك".. شاهد: صياد مصري وزوجته يقضيان 40 عاما على قارب وسط النيل

صحيفة الخليج 365: روى صياد مصري قصة حياته داخل قارب خشبي صغير وسط نهر النيل مع زوجته منذ 40 عاماً.

وقال الصياد " أبو عصام " عبر لقاء صحفي، إنه لا يخرج من النهر إلا للضرورة فقط ،مضيفا: "لو طلعنا من المركب نموت زي السمك".

وأضاف بأن هذه حياته ورثها من والده ، فيما قالت زوجته إنها متواجدة معه منذ 40 عاما على الحلوة والمرة.

وأكد أنهما يقضيان حياتهما داخل القارب من نوم وتجهيز طعام وطبخ وكل شيء .

وأوضح أنه يصطاد السمك ويبيعه لأي شخص على البر، أو تذهب به زوجته لبيعه في السوق.

ووصفت الزوجة العيشة داخل البحر بأنه أحلى حياة، وفي النهاية تمنى الصياد بأن يذهبا لتأدية العمرة.