4 مليار م3 الهاطل المطري بـ6 مناطق

هطلت، السبت، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بينما شهدت منطقة نجران وعدد من محافظاتها أمطارا غزيرة سالت على أثرها الجبال والأودية والشعاب، مصحوبة بزخات من البرد.

وحذر مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة ⁧‫نجران‬⁩ من عبور مواقع جريان المياه والسيول، وأهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، بعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد رفع درجة الإنذار إلى الأحمر في المنطقة، خاصة بمحافظة شرورة التي تعرضت لأمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ضغط عالٍ

من جهة أخرى، طالب عدد من الأهالي في حي البلد بنجران الجهات المسؤولة بالتدخل السريع والعاجل لوجود كابينة عداد كهرباء ضغط عالٍ تتوسط مياه الأمطار التي اكتظ بها الشارع. بينما طالبت شركة الكهرباء بتزويدها بموقع الكابينة، لتتمكن فرقها من الوصول السريع، والقيام بمهامها على أكمل وجه، ودرء الخطر المتوقع حدوثه.

رحلات الاستمطار

إلى ذلك، أعلن المركز الوطني للإرصاد - بحسب ما جاء في برنامج «استمطار السحب» - إحصائية الاستمطار والأبحاث خلال العام الماضي 2023 حتى نهاية شهر ديسمبر بمجموع 4 مليار م3، وتم استهداف 6 مناطق بالمملكة، وبلغ عدد رحلات الاستمطار 415 رحلة و1312:45 ساعة استمطار نفذت بـ4 طائرات، و36 رحلة أبحاث، و111 ساعة أبحاث.

معدل الاستمطار بـ6 مناطق

1- عسير 30%

2- الباحة 24%

3- مكة المكرمة 19%

4- القصيم 10%

5- حائل 9%

6- الرياض 8%