تراند اليوم : بالفيديو .. مختص يكشف تفاصيل وثيقة التأمين على المباني السكنية وتكلفتها

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في التأمين عن المقصود بوثيقة التأمين على المباني السكنية وتكلفتها.

وقال المختص الذي ظهر في مقطع فيديو أن التأمين على العيوب الخفية يغطي الهيكل الإنشائي للمبنى وأعمال عزل المياه، وله مسار سريع في الإصدار لا يتعدى 24 ساعة في حال توفر كل المستندات، قبل البناء.

وتابع أن تكلفة الوثيقة 7 آلاف ريال لمدة 10 سنوات، أي 700 ريال بالسنة، ويتم تعيين فاحص فني يتابع مراحل البناء من الصفر.

وأضاف أنهم وفروا للعميل اختياريا تغطية تأمينية لأعمال السباكة أو الكهربائية أو التشطيبات الداخلية للمبنى.

وأشار إلى أنه يمكن لأي عميل التقديم على الحصول على وثيقة تأمين العيوب الخفية، بعد بناء المباني في أي مرحلة من البناء.