219 مركبة تتعدى على مواقف ذوي الإعاقة يوميا

شهدت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ضبط 6132 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتم ضبط 1703 مركبات مخالفة في الأسبوع الأول، و1624 مركبة للأسبوع الثاني، و1482 خلال الأسبوع الثالث، و1323 مركبة مخالفة خلال الأسبوع الرابع، بمعدل 219 مركبة يتم ضبطها خلال اليوم الواحد.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر والمتواصل الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق ومحافظات المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بينما دعت إدارات المرور إلى التعاون والالتزام بالقواعد المرورية، واتباع الإرشادات والأنظمة الواردة في نظام المرور.