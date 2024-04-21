تراند اليوم : بالفيديو.. " الأحمري" ‏يوضح حقيقة الخلاف بين السعودية والإمارات حول منطقة الياسات

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس تحرير جريدة اندبندنت عربي، عضوان الأحمري، تفاصيل حول عدة ملفات سعودية خلال حواره في برنامج "ديوان الملا".

مبادرة الشرق الأوسط

وحول مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الشرق الأوسط الجديد وهل انتهت بسبب الصراع في المنطقة والصراع بين إسرائيل وإيران؟ قال الأحمري: إن هناك دول لا تريدك أن تتحرك اقتصاديا وتنمويا حتى لا تأخذ جزء من الكعكة معهم، بالتالي هم يقومون بمحاولة التخريب والتعطيل لأنهم يعتقدون أنك ستفسد عليهم تلك الحصة التي كانوا يتلذذون بها لفترة طويلة.

مشروع الترفيه

وردا على سبب الحملة الإعلامية ضد المشروع الترفيهي في المملكة قال الأحمري إنه لا تراجع عنه مستشهدا بكلمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان: السعودي لا يخاف حكومة وشعبا.

وأضاف أن الإنسان لن يتراجع عن متعته والترفيه عن نفسه وسعادته لأسباب بسيطة وهي إننا لم نقم بخرق القوانين الدولية والمحلية.

وأشار إلى أن هناك من دول الجوار والدول العربية كانت تستفيد من عدم نشرك للسعادة ويتكفلون هم بنشرها ويستفيدون من مئات الآلاف من السعوديين يسافرون إليها فبدأت حملات التحريض ضد المملكة.

الممر الرابط بين الهند والمملكة وأوروبا

وحول مشروع إنشاء ممر سكة حديد يربط بين الهند والسعودية والشرق الأوسط وأوروبا ، قال الكاتب الصحفي إنه مشروع عالمي لم ينته وهناك التزام مع أمريكا والهند ودخلت فيه الإمارات ويمر عبر البحر من الإمارات والسعودية والأردن حتى أوروبا ومن البدائل الآمنة حال غلق المطارات والقنوات البحرية.

المملكة والزعامة

وبشأن زعامة الدول العربية قال إن المملكة هي من تتصدر الزعامة في العالم العربي والإسلامي بعدما كانت مصر تنافس المملكة على الزعامة لكن الظروف السياسية والاقتصادية التي تعاني منها جعلها لا تؤهلها للقيام بهذا الدور من 15 أو 20. عاما.

العملة الخليجية

وفي نقطة أخرى تحدث الأحمري عن الخلاف حول إصدار عملة خليجية موحدة بين الدول الخليجية بشأن البنك المركزي للعملة ومقره واسم العملة وشكلها ،فضلا عن صعوبة ذلك لاحتمالية حدوث خلاف كما حدث في السابق أو تباين في المواقف السياسية.

حقيقة الخلاف بين السعودية والإمارات

وبسؤاله هل هناك أزمة بين السعودية و الإمارات بسبب منطقة الياسات؟ قال الأحمري إن السعودية رفعت مذكرة في جدول أعمال الأمم المتحدة، وبعدها كان هناك اتصال بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل لكن وسائل التواصل الاجتماعي تؤجج هذه الصراعات وهناك من يحاول الاستفادة من ذلك للايقاع بين المملكة والإمارات، مشيرًا إلى أن الخلافات والتباين موجود بين أكبر الدول وينتهي في إطاره السياسي في أكثر من ملف والموضوع بسيط جدا.