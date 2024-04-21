تراند اليوم : بالفيديو.. عضوان الأحمري يرد على تقرير وكالة بلومبيرغ زعم بأن المشاريع التنموية السعودية متعثرة

صحيفة الخليج 365: رد رئيس تحرير جريدة إندبندنت عربية عضوان الأحمري، على تقرير وكالة بلومبيرغ زعم بأن المشاريع التنموية السعودية متعثرة.

وقال الأحمري خلال لقائه في برنامج منصة ديوان الملا: المضحك في الموضوع أن السعودية أعلنت في يناير بالنص "اعتماد خطة للاقتراض في عام 2024 وأعلن عنها بعدما صادق عليها من مجلس إدارة مركز الدين، وتوقعت الخطة أن تصل الحاجات التمويلية للبلاد هذا العام إلى 86 مليار ريال، ومحفظة الدين تصل إلى 1.1 تريليون ريال يعني 300 مليار دولار" يعني الرقم اللي نشرته بلومبيرغ السعودية أعلنت عنه في يناير فلا يوجد شيء جديد، فهم أخذوا هذه المعلومات من السعودية.

وتابع: ليس عيب أن الدول تقترض، فأمريكا أكبر اقتصاد في العالم ديونها 34 تريليون دولار يعني حجم اقتصاد الصين واليابان وألمانيا والهند وبريطانيا مجتمعة.