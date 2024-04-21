ذي القعدة إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين

تبدأ إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، اليوم، فتح إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1445، عبر حساباتهم في برنامج «نور» الإلكتروني، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، فيما تعلن الحركة في الفترة من 8 إلى 12 ذي القعدة المقبل، لجميع شاغلي الوظائف التعليمية.

الخطوات الإجرائية

حددت إدارات تعليمية، الخطوات الإجرائية، وضوابط تنفيذ النقل الداخلي، التي من بينها: أولوية النقل على المرحلة، وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل الموجود في «نور»، واستثمار شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على البرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وفق الاحتياج التعليمي والموازنة.

والتأكيد على أن يكون التدريس في مرحلة رياض الأطفال من المعلمات المتخصصات في مرحلة رياض الأطفال، وحصر المعلمين والمعلمات، الذين تم إلغاء تخصصاتهم أو دمجها بسبب التعديل أو الحذف على الخطة الدراسية، وإعادة توزيعهم على المراحل التي يمكن الاستفادة منهم فيها، ويتم إسناد تدريس جميع تخصصات الاحتياج التعليمي في جميع المراحل وفقًا لدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، ويتم إسناد جميع المواد التدريسية في المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة باستثمار جميع التخصصات.

عناصر المفاضلة

أضافت إدارات تعليمية، أن تسديد الاحتياج سيكون في القطاع المنقول إليه، بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية، وفق تصنيف المؤهلات، وحصر معلمي ومعلمات التعليم العام، الذين يعملون في معاهد وبرامج التربية الخاصة، واحتسابهم ضمن موجود التعليم العام، وينقلون حسب تخصصاتهم الأساسية إلى مدارس التعليم العام وعند الحاجة لتكليفهم في برامج ومعاهد التربية الخاصة، فيتم التكليف حسب دليل الاستثمار الأمثل لشاعلي الوظائف التعليمية، وتجرى مفاضلة النقل الداخلي وفق الترتيب التالي:

أولًا: تاريخ المباشرة بالشهر والسنة، وفي التعليم مطروح منه أيام الغياب بدون عذر، ويرصد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ، حتى 9 شوال 1445هـ.

ثانيًا: عند التساوي فيما سبق، تتم المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان التالية:

• عدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 26 محرم 1445هـ حتى 9 شوال 1445هـ، الحد الأعلى 30 نقطة، (تحسم نقطة عن كل يوم غياب).

• المعدل التراكمي، الحد الأعلى 20 نقطة، (النسبة المئوية/5).

• عام التخرج، الحد الأعلى 20 نقطة، (20/35 نقطة لكل سنة).

• درجة الأداء الوظيفي للعام السابق، الحد الأعلى 20 نقطة، (0.2 نقطة لكل درجة).

ثالثًا: عند التساوي تتم المفاضلة، وفق الآتي: (تاريخ المباشرة الأقدم باليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم بعام التخرج، ثم الأعلى بالأداء الوظيفي للعام السابق).

الجدول الزمني لمتابعة أعمال النقل:

• فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي: لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

• اعتماد نتيجة النقل الداخلي: بعد انتهاء فترة الاعتراض.

• المباشرة للمنقولين: اعتبارًا من عودة المعلمين والمعلمات.