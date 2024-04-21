تراند اليوم : بالفيديو.. أنور مالك: طوفان الأقصى خدم إسرائيل وأعاد القضية الفلسطينية إلى مرحلة النكبة

صحيفة الخليج 365: قال الباحث في الشؤون الدولية الكاتب أنور مالك، إن طوفان الأقصى خدم إسرائيل خدمة لا يمكن أن يتم تصورها وأعاد القضية الفلسطينية إلى مرحلة النكبة.

وأضاف "مالك"، خلال حديثه ببرنامج "ديوان الملا": "هذا الطوفان أنهى مشروع كانت تقوده المملكة من أجل إرساء حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لكن هذا فشل بسبب إيران التي لا تريد أي دور عربي في القضية.

وتابع: "طوفان الأقصى عبارة عن جريمة بحق فلسطين والمنطقة وخدم إسرائيل ونتنياهو الذي كان مهددا بالسجن بل أصبح زعيم في نظر الإسرائيليين".

وأكمل: هذه العملية منذ الـ 7 من أكتوبر عملية إيرانية لخدمة إسرائيل وهذا جاء على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة".