تراند اليوم : شاهد: شاب يروي قصة حقيقية لشخص دخل على خطيبته بعد الملكة وحملت منه.. وبعد أشهر حدث مالم يخطر ببال

صحيفة الخليج 365: روى شاب في مقطع فيديو متداول قصة حقيقية لشخص دخل على خطيبته بعد الملكة قبل حفل الزفاف ثم توفي في حادث مروري أثناء توجهه لمكة.

وقال الشاب في الفيديو: واحدة تقول إن زوجها بعد الملكة صار يجينا فترات في البيت، وبعد كم شهر أهلي سافروا ومن السوالف وأنا اياه قلت له تعال البيت .

وتابع: جاء الرجل وجلس معها وحصل الشي اللي كانت خايفة منه، الرجال جامعها وهي زوجته وحلال عليه لكن الوقت مب وقته.

وأردف: تقول وهي مضايقة بعد كم شهر سافر قبل الزواج وحصل له حادث وهو رايح مكة وتوفى وأهلي ما يدرون رحت لأهلي وصارحتهم وأنا مضايقة وزعلانة، فزعلوا أهلي علي وش نقول للناس كيف حملتي وأنت بعد ما تزوجتي.