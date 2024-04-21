تراند اليوم : وصفتهم ب " أقذر وألعن سياسيين".. أول إجراء من العراق ضد "شمس الكويتية" بعدما شتمت مسؤولين عراقيين

صحيفة الخليج 365: أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، قرارا يمنع المغنية الكويتية شمس بندر نايف الأسلمي من مزاولة عملها الفني بالعراق لمدة سنة كاملة.

ألفاظ نابية

وقالت النقابة في بيان: "نظرا لقيام المدعوة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية) بتلفظ ألفاظ نابية وتهجمها على سياسيي البلد وإعلامه من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي مما يدل على تدني وعيها وعدم احترامها للآخرين عاكسة بذلك صورة سيئة لأخلاق الفنان بوصفه سفيرا لبلده".

منع من دخول العراق

وتابع البيان: "نتيجة لهذا التصرف تعلن نقابة الفنانين العراقيين منعها من مزاولة أي نشاط داخل العراق لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والتواصل مع السلطات الأمنية المختصة لغرض إصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية، وفي حال تكرار الإساءة سيتم اللجوء الى المحاكم المختصة.

وكانت الفنانة شمس الكويتية، نشرت مقطع فيديو، هاجمت خلاله سياسي العراق، وذلك بعد ربط اسمها بالزواج من أحد السياسيين العراقيين.

وقالت في مقطع مصور، «أصحى ألاقي نفسي زوجة لرجل سياسي عراقي.. أنتم سياسيكم شعبكم مستفرغهم.. أوسخ وأقذر وألعن سياسيين في العالم هم سياسيي العراق".