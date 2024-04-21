تراند اليوم : "أول ما غرزت السكينة في رقبته جسمه ساب" .. مدرس الفيزياء المصري الذي قتل الطالب يروي تفاصيل ارتكاب جريمته للمحكمة ويصف حالة المقتول لحظة الحادث

صحيفة الخليج 365: روى "محمد الطحاوي"، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، بمصر أمام المحكمة تفاصيل ارتكاب جريمته وحالة المجني عليه لحظة الحادث.

وقال القاتل بحسب ما نشره موقع "مصراوي" :"قطعته لـ 3 أجزاء وفي الأول لما وضعت السكينة على جسد إيهاب وغرزتها في عنقه، جسمه ساب، وأنا ارتعشت وفكرت أقطعه لأجزاء لأن مقدرتش أشيل الجثمان واتخلص منه بالكامل واستغرق التقطيع 30 دقيقة".

وتابع قائلا:"أنا داخل زنزانتي احلم بان احتضن ابني وزوجتي وأكون بجانبهم في الفراش لكن مافعلته يستحق أن أعاقب عليه".

وأضاف: عايز أقابل ربنا تائب عما ارتكبته من إثم واطلب من عدالة المحكمة الرأفة بي.